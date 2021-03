De grote reddingsactie naar een kitesurfer die sinds dinsdag 15.30 uur vermist zou zijn voor de kust van Breskens, is gestaakt. De kustwacht laat weten dat de voorbijganger die de melding maakte een zeehond naar alle waarschijnlijkheid heeft aangezien voor een kitesurfer.

Een voorbijganger zag de kitesurfer op het water in de problemen komen en meldde dit bij de Veiligheidsregio Zeeland. Daarna verloor de voorbijganger de kitesurfer uit het zicht.

Twee reddingboten van de KNRM, een kustwachtvliegtuig, een SAR-helikopter en vaartuigen van Rijkswaterstaat zoeken mee naar de kitesurfer.

"Het gebied is intensief vanuit de lucht en op het water doorzocht", laat de Kustwacht weten. "Er is geen informatie binnen gekomen over een vermissing. Daarnaast is tijdens de zoektocht gebleken dat er ook zeehondjes zwemmen, mogelijk dat die voor een kitesurfer zijn aangezien."