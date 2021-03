De politie is dinsdagochtend een onderzoek begonnen naar een auto in de haven aan de Schelde-Rijnweg bij Tholen. Het voertuig bleek doelbewust in het water geplaatst te zijn als oefenobject voor de brandweer.

Het gaat om het deel van de haven direct aan het Schelde-Rijnkanaal, het gedeelte waar binnenvaarders aanmeren. Volgens een woordvoerder kreeg de politie een tip.

"Iemand dacht een auto te zien. We hebben inmiddels geconstateerd dat het inderdaad om een auto gaat." Duidelijk is dat het voertuig er al wat langer ligt. "In elk geval niet een paar uur."

Duikers gaan straks het water in om verder onderzoek te doen. Daarvoor is onder meer het Landelijk Team Onderwaterzoekingen opgeroepen. De auto wordt in elk geval geborgen.

"Er liggen op heel veel plaatsen in Nederland dit soort oefenwrakken in het water. Normaal gesproken is dat bekend. Hier is het ergens even misgegaan in de communicatie tussen brandweer en politie. Dat is echt een uitzondering", aldus de politiewoordvoerder.