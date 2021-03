Het gerechtshof in Den Bosch heeft maandag geoordeeld dat de steekpartij bij café 't Bierwinkeltje in Terneuzen, in februari 2018, toch geen poging tot doodslag was. Eerder vonden de rechtbank in Middelburg en het Openbaar Ministerie (OM) van wel. De straf viel dan ook aanzienlijk lager uit.

Het hof legde de nu 22-jarige Jan de P. uit Terneuzen nog vijf maanden cel op, waarvan twee voorwaardelijk. Eerder gaf de rechtbank een jaar cel, waarvan vier voorwaardelijk. Die straf werd ook twee weken geleden weer geëist door het OM.

De steekpartij vond plaats tijdens het uitgaan. De verdachte en het slachtoffer hadden allebei veel gedronken en kregen in het café al ruzie met elkaar.

Het latere slachtoffer werd daarop door de bareigenaar weggestuurd. Even later ging het buiten ook mis. De P. pakte daarbij een klein zakmes en stak het slachtoffer, die daar snijwondjes in zijn buik, borst en hals aan overhield.

De P. had zich beroepen op zelfverdediging, maar daar wilde het hof niet aan. Hij had ook kunnen weglopen, oordeelde het gerechtshof.