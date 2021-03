In een flatgebouw in de Schaepmanstraat in Vlissingen heeft maandagochtend een grote brand gewoed. Enkele bewoners zijn door ambulancepersoneel gecontroleerd. Eén persoon raakte lichtgewond.

Bewoners van acht woningen uit het portiek moesten hun huis uit. De gemeente Vlissingen zorgt voor opvang in De Combinatie aan het Pablo Picassoplein.

De brand werd kort voor 5.30 uur ontdekt. Het vuur is volgens Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) ontstaan in een meterkast in de onderste bouwlaag van het complex. Al snel stroomde het trappenhuis vol rook die ook langs de bovengelegen woningen trok. De brandweer schaalde daarom al snel op naar grote brand.

De brandweer stuurde drie blusvoertuigen op pad. Ook werden een ladderwagen en een hoogwerker naar het gebouw gestuurd, omdat bewoners via de buitenkant uit woningen gehaald moesten worden.

Bij de brand ontstond ook een gaslek, dat door het nutsbedrijf werd gedicht, meldde de veiligheidsregio. De brandweer gaf om 6.30 uur het sein brand meester.