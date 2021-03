Een man heeft zaterdagavond twee buitengewone opsporingsambtenaren (boa's) mishandeld toen hij staande werd gehouden vanwege het overtreden van de avondklok. De man is daarna op de fiets gevlucht.

De man fietste tussen 21.10 uur en 21.40 uur uit de richting van de binnenstad van Hulst. Twee boa's spraken de man aan, maar hij fietste door. Na een korte achtervolging slaagden de boa's erin om de man staande te houden op de Van der Maalstedeweg.

De fietser had geen geldige verklaring voor het overtreden van de avondklok en reageerde agressief. De gemoederen liepen zo hoog op dat er een worsteling ontstond waarbij de boa's enkele klappen kregen. Daarna vluchtte de man op zijn fiets richting de Clingeweg.

De verdachte is nog niet gepakt. Volgens de politie gaat het om een man met een stevig en sportief postuur met kort, zwart haar. De man is ongeveer 1,70 meter lang en droeg een groen-kaki jas, een zwarte sportbroek, grijze gymschoenen van het merk Sneaker met een witte zool en zwarte sokken. De fiets was een grijs-zwarte mountainbike met een kunststof spatbord zonder vaste verlichting.