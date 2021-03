De voormalige PSD-boot Koningin Emma keert woensdag terug naar Zeeland. De verwachting is dat het schip rond 16.30 uur aankomt bij Scheepswerf Reimerswaal in Vlissingen-Oost.

De Koningin Emma vaart op eigen kracht van Scheveningen naar Vlissingen, waar het schip zijn laatste rustplaats krijgt. Vanaf Westkapelle en de boulevard van Vlissingen is er goed zicht op het historische schip tijdens zijn laatste vaartocht. De actuele positie van het schip kan gevolgd worden onder de naam Estrella op de website Marinetraffic of via de live-updates op het Twitter- en Facebook-account van PSDnet.nl.

De Koningin Emma is het oudste nog varende schip dat de scheepswerf De Schelde heeft gebouwd. Het schip werd tot 1968 ingezet als pond voor de kleinere lijnen, zoals tussen Terneuzen en Hoedekenskerke en Katseveer en Zierikzee.

In totaal hebben veertig schepen de veerdiensten van de PSD onderhouden. De meeste van die schepen bestaan niet meer.

Daarom vonden vrijwilligers van PSDnet.nl het belangrijk om de historie van de Koning Emma vast te leggen. De stichting ging op zoek naar investeerders die wilden helpen het schip een nieuwe bestemming te geven. Doorvaren is niet rendabel met zo'n oud schip. Daarom wordt het vaartuig omgebouwd tot een bed and breakfast met daarnaast een tentoonstelling- of museumfunctie en mogelijk wat kleine horeca.

De Koningin Emma zal die functie op een historische plaats gaan vervullen: het Scheldekwartier in Vlissingen. Dat is ook de plek waar het schip 88 jaar geleden werd gebouwd.