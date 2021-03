Twee zeventienjarige jongens uit Goes zijn vrijdagavond in de tuin van een woning aangehouden nadat ze een scooter hadden gestolen. De twee jongens waren daar in de hottub gaan zitten toen ze thuiskwamen van hun rooftocht.

De politie had rond 20.15 uur een melding binnengekregen dat twee jongens een scooter hadden gestolen in de Ostendestraat in Goes. De jongens reden toen met twee scooters richting de Wijngaardstraat. Een agent heeft daarop de achtervolging ingezet. In de buurt van de Beukenstraat verloor de agent de scooter uit het oog.

De agent had wel het kenteken van de andere scooter opgemerkt. Via dat kenteken bleken de verdachte gemakkelijk op te sporen. Het kenteken stond namelijk geregistreerd op een adres in Goes-Zuid.

Toen agenten daar poolshoogte gingen nemen, bleek een van de verdachten in de hottub te zitten in de achtertuin van de woning. De zeventienjarige jongen kon daardoor makkelijk worden aangehouden. De andere verdachte probeerde zich nog te verstoppen in de tuin van de buren. Maar de politie had hem al snel gevonden.

Beide jongens zijn aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex. Ze zitten nog vast. De gestolen scooter is inmiddels weer teruggebracht naar de eigenaar.