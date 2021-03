Milieudienst DCMR doet de komende maanden onderzoek naar de cyberveiligheid van grote chemische bedrijven in Zeeland.

"Als ze gehackt worden of het slachtoffer van gijzelsoftware, kan dat grote gevolgen hebben", zei gedeputeerde Harry van der Maas, die dit vrijdag meedeelde aan de Staten.

"We bekijken of er overal maatregelen getroffen zijn en in hoeverre dat voldoende is", aldus Van der Maas. Het gaat om een landelijke verkenning. In mei volgt een rapportage.