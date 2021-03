De rechtbank in Middelburg heeft vrijdag een 52-jarige man, die in een tbs-kliniek in Poortugaal verblijft, een gevangenisstraf van negen maanden opgelegd. Het Openbaar Ministerie (OM) had dertig maanden cel tegen de tbs'er geëist.

De man werd ervan verdacht van 30 mei tot en met 4 juli vorig jaar te hebben ingebroken in ettelijke vakantiewoningen aan de Zeeuwse kust.

Hij bezocht tijdens zijn verlof vakantieparken in Westkapelle, Renesse, Wissenkerke, Oostkapelle, Burgh-Haamstede, Vrouwenpolder, Cadzand, maar dat was niet geweest om er in te breken, betoogde hij bij de behandeling van zijn zaak.

Zowel hij als zijn dochter waren wel toe aan een weekendje weg en de man was daar alleen maar geweest om bij de recepties brochures te verzamelen. Het was voor hem dan ook een raadsel dat zijn enkelband precies aanstraalde op de plekken waar was ingebroken en dat de gestolen spullen op Marktplaats stonden.

De rechtbank veroordeelde de man tot een lagere straf dan geëist, omdat een aantal andere inbraken niet bewezen kon worden.