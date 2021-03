De dichtgetimmerde huizen zijn weg, maar het blijft niet lang leeg aan de Deltastraat en de Van Hertsbekestraat in Bruinisse. Aannemer Roggeband Bouw uit Zierikzee start volgende maand met de bouw van dertig levensloopbestendige woningen op die plek.

Na ruim een half jaar zijn de 38 oude huurwoningen van Zeeuwland onlangs gesloopt. Het project liep vertraging op doordat er mussen onder de dakpannen nestelden. Met het ophangen van nestkasten is dat euvel verholpen en krijgt Bru zijn broodnodige nieuwe huurwoningen.

Huurders moeten nog wel geduld hebben. Het woningbouwproject verloopt in twee fasen. De eerste twaalf woningen, acht aan de Deltastraat en vier aan de Van Hertsbekestraat, worden naar verwachting voor de zomer van 2022 opgeleverd. Daarna start de bouw van de overige achttien woningen die in 2023, ook in de zomer, bewoonbaar moeten zijn.

Zeeuwland is inclusief dit project op drie plaatsen in Bruinisse aan het bouwen. Aan OranjeDok verrijzen in totaal 47 woningen en aan de Noordstraat worden volgende maand zes woningen opgeleverd.