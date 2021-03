Dit jaar gaat het Concert at Sea festival op de Brouwersdam opnieuw niet door vanwege de coronapandemie. Het festival schuift noodgedwongen door naar 2022.

"Er blijven te veel onzekerheden om dit jaar een volwaardige editie van het festival te kunnen organiseren", laat de organisatie weten in een verklaring. "Het is bovendien niet mogelijk gebleken om het festival te verplaatsen naar later in de zomer. Dat valt ons natuurlijk zwaar. Het is ook echt heel vervelend voor alle artiesten, crew, leveranciers, partners en voor alle fans."

De volgende editie van het festival staat nu gepland op 30 juni en 1 en 2 juli 2022. De line-up wordt later dit jaar bekendgemaakt. Het evenement was al uitverkocht. De tickets blijven geldig voor de editie van 2022. Wie daar niet bij kan zijn, heeft de mogelijkheid om zijn of haar geld terug te krijgen.

"We blijven positief en we blijven doorgaan", aldus de band BLØF, gastheer van het festival. "Achter die horizon ligt een prachtige editie van Concert at Sea in 2022. Dat gevoel van hoop en verwachting willen we vasthouden en overbrengen."