Het Sinterklaascomité in Goes heeft dinsdag besloten om te stoppen met het organiseren van een intocht in de gemeente. Een meerderheid van de vaste kern zag niets in het overstappen op roetveeg- of anders gekleurde pieten, zo lichtte Iris Dommanschet namens het comité toe.

Volgens Dommanschet leeft binnen het comité het besef dat de maatschappij vraagt om verandering, zeker nu ook de landelijke politiek steeds meer neigt naar de aftocht van Zwarte Piet.

Een groot deel van de vrijwilligers, waaronder veel pieten, voelt er echter weinig voor om aan die verandering mee te doen. Een deel van de mensen is bang herkend te worden als ze niet meer volledig geschminkt zijn.

"Maar er zijn ook mensen die vinden dat roetveegpiet afbreuk doet aan de mythe van het feest", aldus Dommanschet, die in gesprek gaat met mensen die de organisatie wellicht willen overnemen, maar kan daar nog weinig over zeggen.

Mocht iemand anders de organisatie willen overnemen, dan is volgens Dommanschet niet gezegd dat diegene op zoek moet naar een heel nieuw vrijwilligersbestand. Ze zegt dat bij de huidige club zeker ook wel mensen zitten die openstaan voor veranderingen aan het uiterlijk van Zwarte Piet. Maar dat is wel een minderheid.