De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag op de A58 bij 's-Heer Arendskerke een 34-jarige automobilist uit Amsterdam betrapt die sporen van drugs in zijn lichaam had.

Agenten hielden de man staande omdat hij zonder verlichting reed en geen autogordel droeg. Uit een speekseltest bleek dat de man nog sporen van THC, amfetamine of cocaïne in zich had.

Een GGD-arts heeft in het politiebureau bloed afgenomen. Uit het onderzoek daarvan moet blijken of de man boven de grenswaarde voor drugs zat. De automobilist kreeg ook nog een bekeuring voor het overtreden van de avondklok.