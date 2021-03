Verschillende Zeeuwen zijn de afgelopen maanden, soms voor duizenden euro's, slachtoffer geworden van oplichting. Een aantal incidenten is vastgelegd op camera en de beelden zijn dinsdag te zien in het NPO-programma Opsporing Verzocht.

In de uitzending wordt aandacht besteed aan drie oplichtingszaken in Heinkenszand, Middelburg en Oost-Souburg. In die laatste plaats werd een man op 29 juli door een zogenaamde ING-medewerker gemaand om 9.000 euro over te maken naar een calamiteitenrekening. Dat geld werd vervolgens door een tweetal geïnd in Rotterdam.

Een soortgelijke truc werd uitgehaald bij een vrouw uit Middelburg. Zij raakte 5.000 euro kwijt. Dit geld werd afhandig gemaakt op 9 november, ook door een zogenaamde medewerker van de ING-bank. Tot slot kwam half december een zogenaamde directeur van de Rabobank bij een man uit Heinkenszand aan de deur. Deze vertelde dat hij een pinpas kwam ophalen om te vernieuwen. Het slachtoffer gaf de pas mee en kwam er in januari achter dat hij voor ruim 25.000 euro was opgelicht.

In de eerste twee zaken namen oplichters telefonisch de identiteit aan van een ander, in dit geval van de ING-bank, met hulp van een trucje: spoofing. Criminelen maken zo jaarlijks honderden slachtoffers door zich telefonisch voor te doen als bankmedewerker, in korte tijd het vertrouwen te winnen en hun slachtoffers ertoe te verleiden om duizenden euro's naar een 'veilige' rekening te laten overmaken.

Tijdens het politieonderzoek zijn van de drie zaken bewakingsbeelden opgevraagd. De politie hoopt dat er mensen zijn die de mannen op de beelden herkennen. In drie opsporingsberichten die dinsdag worden getoond, staan de foto's van de verdachten.

De uitzending van Opsporing Verzocht is dinsdagavond om 21.20 uur te zien op NPO1.