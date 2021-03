De hond die zondagmiddag niet twee, maar drie mensen beet in een woning in Terneuzen, leeft niet meer. De eigenaar heeft het dier diezelfde dag nog laten inslapen.

De hulpdiensten werden opgeroepen naar het Anjerpad in Terneuzen. Een hond die bij het huishouden hoorde, had mensen aangevallen. In de woning raakten die middag drie mensen gewond, zegt een woordvoerder van de politie.

Voor een meisje werd de traumahelikopter opgeroepen en een man moest naar het ziekenhuis. Twee van de drie personen mochten na de behandeling van bijtwonden naar huis, één van hen is opgenomen in het ziekenhuis. Op de bovenste etage van de woning zaten jonge kinderen, die met behulp van een ladder werden gered.

Omdat het dier, volgens de politie een "staffordshire-achtige" hond, na de aanval nog rondliep in de woning, werden hondengeleiders van de politie opgeroepen. Uiteindelijk is de hond uit de woning gehaald. "Met de toestemming van de eigenaar is de hond naar de dierenarts gebracht en daar ingeslapen."