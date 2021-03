De Vlaketunnel in de A58 is, in de richting van Vlissingen, afgesloten. Er is zaterdag ongeluk gebeurd in de tunnel, meldt Rijkswaterstaat.

Bij het ongeluk zijn twee auto's betrokken. Een ervan trok een aanhanger met hout. De stukken liggen verspreid door de tunnel en moeten dus ook eerst worden opgeruimd.

Verkeer kan net voor de tunnel de afslag Yerseke nemen en over de Vlakebrug het Kanaal door Zuid-Beveland oversteken.