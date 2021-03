De Zeeuwse Bibliotheek en Scalda bieden Zeeuwen vanaf maandag 22 maart online hulp bij de aangifte inkomstenbelasting 2020.

Studenten van het Scalda-leerbedrijf Smart Launch helpen in samenwerking met de Zeeuwse Bibliotheek mensen die daar behoefte aan hebben via Microsoft Teams bij het invullen van de aangifte.

Deze online dienstverlening is voor iedere Zeeuw, ook voor wie geen lid is van de bibliotheek. De service is alleen bedoeld voor particulieren.