De politie heeft donderdagavond een 49-jarige man uit Terneuzen aangehouden in een bouwmarkt aan de Kennedylaan in zijn woonplaats. De man zou medewerkers van de winkel bedreigd hebben, omdat hij zonder mondkapje geen toegang kreeg.

Volgens de politie had personeel de man eerder op de dag al de toegang geweigerd omdat hij geen mondkapje wilde dragen. Toen hij 's avonds weer niet naar binnen mocht zonder mondkapje, bedreigde hij medewerkers.

De politie kwam ter plaatse. De man weigerde zich te legitimeren, waarop hij is aangehouden. Bij het fouilleren bleek hij een boksbeugel op zak te hebben. Die is in beslag genomen.

De man is inmiddels weer vrij. Hij heeft een proces-verbaal gekregen.