De overlast van jongeren bij de Jan van Schengenschool en de nabij gelegen woonlocatie Rietkraag in Heinkenszand moet echt stoppen, vindt Orion van der Sluis uit Heinkenszand. Hij is een petitie begonnen die inmiddels meer dan tweehonderd keer is ondertekend.

Van der Sluis wil hiermee de dorpsraad ondersteunen die ook pleit voor het aanpakken van de overlast die bestaat uit vandalisme, lawaai en vuurwerk afsteken. Hij is blij dat zoveel mensen zijn zorg delen.

"En donderdag is het in de nieuwsbrief van de Jan van Schengenschool ook onder de aandacht gebracht." Het is de bedoeling om de handtekeningen aan te bieden aan het gemeentebestuur met het verzoek om de overlast aan te pakken.