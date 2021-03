Over de hele provincie Zeeland gezien waren de SP, GroenLinks, PVV, CDA en 50PLUS de grote verliezers. D66 boekte flinke winst, maar eindigde in Zeeland als vierde in tegenstelling tot het landelijke beeld.

De grootste winst was voor Forum voor Democratie en nieuwkomer JA21. BoerBurgerBeweging en VOLT wisten ook in Zeeland aardig wat stemmen binnen te halen.

De PvdA, Partij voor de Dieren, SGP en ChristenUnie boekten een bescheiden plusje. De opkomst in Zeeland was wel lager dan vier jaar geleden: 79,1 tegen 81,3 procent.

Terneuzen

De PVV moest in Terneuzen flink wat terrein inleveren, maar bleef wel de twee partij achter de VVD, dat zijn positie als grootste partij verder uitbouwde. Forum voor Democratie boekte de grootste winst met 5,2 procent, de grootste verliezer was de SP: min 4,4 procent.

Goes

Net als landelijk is D66 nu de tweede partij in de gemeente Goes. De VVD verstevigde zijn leidende positie, maar Forum voor Democratie boekte de grootste winst.

Middelburg

D66 en Forum voor Democratie hebben de grootste winst geboekt in de gemeente Middelburg. De SP kreeg een flinke klap, evenals GroenLinks, dat inmiddels de Partij voor de Dieren voor zich moet laten.

Vlissingen

De uitslag in Vlissingen volgde grotendeels het landelijke beeld: VVD en D66 zijn de grootste partijen, forse winst was er voor Forum voor Democratie. De Partij voor de Dieren passeerde GroenLinks als milieupartij.

Schouwen-Duiveland

JA21 kreeg in de gemeente Schouwen-Duiveland direct 3 procent van de stemmen, meer dan bijvoorbeeld GroenLinks. Ook hier bleef VVD de grootste partij, met D66 op de tweede plaats.

Hulst

In Hulst waren de VVD en Forum voor Democratie de grote winnaars. Nieuwkomers JA21 en BoerBurgerBeweging deden het ook goed in de Zeeuws-Vlaamse gemeente.

Veere

In de gemeente Veere eindigde de SGP als tweede partij, nog voor het CDA. In de Walcherse gemeente was de opkomst zelfs nog hoger dan vier jaar geleden jaar: 89,7 procent.

Kapelle

JA21 boekte de grootste winst in de gemeente Kapelle. De VVD scoorde iets beter in 2017 en bleef de grootste partij, de SGP haalde het CDA in en eindigde op een tweede plaats.

Sluis

In de gemeente Sluis bleef de top drie (VVD, PVV en CDA) ongewijzigd. Forum voor Democratie boekte daar de sterkste groei.

Borsele

Forum, JA21 en de BoerBurgerBeweging boekten in de gemeente Borsele de grootste winst. De VVD blijft daar duidelijk de grootste partij, gevolgd door de SGP, die het CDA voorbijstreefde.

Reimerswaal

De SGP trok in de gemeente Reimerswaal de meeste kiezers, en wist zijn voorsprong nog uit te breiden.

Noord-Beveland

Forum voor Democratie, JA21 en D66 boekten de grootste winst op Noord-Beveland. De VVD bleef wel verreweg de grootste partij.

Tholen

PVV en CDA verloren fors op Tholen, waar de SGP opnieuw de meeste stemmen binnenhaalde. De opkomst was met 80,3 procent lager dan vier jaar geleden.