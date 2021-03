De politie in Zeeland heeft woensdag twee inzittenden van een Franse auto aangehouden op verdenking van witwassen van bijna 15.000 euro. Agenten kwamen het tweetal op het spoor doordat de auto van de verdachten met een lege brandstoftank was stilgevallen op de A58 nabij Rilland.

Agenten zagen de auto stilstaan op de vluchtstrook tussen Rilland en Hoogerheide. De bestuurder meldde dat de brandstoftank leeg was. Toen hij zijn rijbewijs uit een tasje wilde halen, zagen de agenten een flink geldbedrag.

Toen de bijrijder even laten opdook met een tank brandstof, werd bij hem ook een grote som geld gevonden.

De twee mannen zijn aangehouden op verdenking van witwassen en ingesloten in de gevangenis in Middelburg. Het is nog niet bekend wanneer de mannen worden gehoord.