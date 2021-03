De bewoonster van een woning aan de Haltestraat in het Zeeuwse Rilland heeft woensdagochtend een voor haar onbekende man in haar schuur aangetroffen. De 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats lag te slapen en had zich tegoed gedaan aan flessen wijn en is daarna in slaap gevallen.

De vrouw belde de politie en agenten kwamen ter plaatse om de man wakker te maken. Hij is aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex waar hij wordt gehoord.

De vrouw heeft aangifte gedaan van huisvredebreuk en inbraak in haar schuur. De man had het slot van de schuur vernield om er binnen te komen.