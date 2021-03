Vestrock in Hulst gaat vanwege de coronamaatregelen opnieuw niet door, meldde de organisatie van het festival woensdagochtend. Wel komt er in het najaar mogelijk een kleinschalig festival.

Het evenement stond gepland voor 4, 5 en 6 juni. De organisatie heeft het besluit met "pijn in het hart" genomen.

"Wederom een teleurstelling voor festivalgangers, vrijwilligers, artiesten, partners, leveranciers en voor ons als organisatie. Wat ons betreft gaan we knallen in 2022. We proberen de hoofdlijnen van het programma te handhaven, maar rekenen ook op nieuwe namen."

Onder voorbehoud van toestemming van de overheid wil de organisatie onder de noemer Vestrock Downtown op 5 en 6 november een nieuw kleinschalig najaarsfestival houden in het hart van het historische centrum van Hulst. "Met de intieme sfeer van Vestrock en zonder anderhalvemeterrestricties."

Reeds gekochte tickets blijven geldig voor de editie in 2022. Bovendien wordt het mogelijk om dat kaartje te gebruiken voor Vestrock Downtown. Daarover volgt later meer informatie.

Vestrock behoort samen met Concert at SEA (CAS) tot de grootste evenementen in Zeeland. CAS heeft nog geen besluit genomen om de editie van dit jaar te laten doorgaan, al lijkt die kans steeds kleiner te worden. Het festival op de Brouwersdam staat gepland voor donderdag 24 tot en met zaterdag 26 juni.