Een automobilist heeft dinsdagavond in Stavenisse een flinke ravage aangericht. De bestuurder was vermoedelijk onwel geworden waarop hij de controle over zijn voertuig verloor.

De automobilist gaf rond 21.00 uur plotseling veel gas waarop de auto met hoge snelheid tegen een geparkeerde auto botste. Dit voertuig duwde vervolgens een derde auto achteruit. Uiteindelijk kwam de auto van de man tegen een boom tot stilstand.

Een traumahelikopter werd opgeroepen, maar hoefde uiteindelijk niet meer te komen.

De bestuurder van de auto is volgens getuigen met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Alle drie de auto's liepen schade op en moesten door bergingsbedrijven getakeld worden.