De politie heeft dinsdag een 22-jarige Middelburger aangehouden op verdenking van handel in drugs. Hij had drugs verstopt in zijn brommer en in zijn slaapkamer.

Rond 17.30 uur controleerden surveillerende agenten een man op het Stadhuisplein in Vlissingen en troffen zij in de buddyseat van zijn brommer een zak met hard- en softdrugs aan.

De man ging ervandoor, maar kon even later worden aangehouden door de agenten. Hij is overgebracht naar een politiecellencomplex, waar hij nog vastzit. De verdachte wordt woensdag verhoord.

De politie heeft contact opgenomen met de ouders van de man. Die gaven de politie toestemming om in zijn slaapkamer te zoeken. Ook daar werden nog verschillende verpakkingen drugs gevonden.

In totaal werd 20 gram cocaïne, 11 gram hasj en 134 gram wiet in beslag genomen. Ook troffen de agenten nog enkele honderden euro's aan. De brommer van de man is ook in beslag genomen.