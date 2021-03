Zeeuwse gemeenten, de provincie en het Oranjefonds maken 250.000 euro beschikbaar in het Zeeuws Heldenfonds. Dit geld wordt beschikbaar gemaakt voor projecten om de leefbaarheid in dorpen en wijken te verbeteren. De afgelopen 2,5 jaar is al ruim 370.000 euro uitgekeerd aan 37 Zeeuwse initiatieven.

"Er zijn twee voorwaarden", zegt gedeputeerde Harry van der Maas. "Een project moet niet eenmalig zijn maar structureel. En er moet een element van ontmoeting in zitten. Vaak gaat het om initiatieven van vrijwilligers. Die hebben wel goede ideeën, maar missen vaak de financiële middelen."

Het geld wordt tot eind 2022 beschikbaar gemaakt voor nieuwe projecten. De helft komt van de provincie en de gemeenten. Zij leggen bij elkaar 125.000 euro neer. Het Oranjefonds belooft dat bedrag ten minste te verdubbelen.