Zeeuwse culturele instellingen hebben voor ruim 300.000 euro subsidie ontvangen van het Kickstart Cultuurfonds en de BankGiro Loterij.

Het Zeeuws Museum kreeg als vaste partner van de BankGiroLoterij twee ton.

Vanuit het Kickstart Cultuurfonds werd ruim een ton verdeeld onder De Oostkerk in Middelburg, het Bevrijdingsmuseum Zeeland, het Brouws Museum, de Grote Kerk Veere, 't Vlaemsche Erfgoed in Groede, het Industrieel Museum in Sas van Gent en het Maritiem Museum in Vlissingen.