Een automobilist is dinsdagmiddag gewond geraakt bij een zwaar eenzijdig ongeval in de Grevelingenstraat in Zierikzee. De auto was op z'n kop beland.

Het ongeluk gebeurde om 14.10 uur. Het slachtoffer is per helikopter naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht.

De toedracht van het ongeluk is niet bekend. De politie is bezig met een onderzoek. De weg is voorlopig afgesloten.