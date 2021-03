Een bestelbus die geladen was met glas is dinsdag rond 8.15 uur van de weg geraakt in Nieuwerkerk. De bestuurder raakte gewond en is met spoed naar het ziekenhuis overgebracht.

Bij het eenzijdige verkeersongeval is de wagen in een sloot langs de N59 beland. De toedracht van het ongeluk is niet bekend.

Een bergingsbedrijf zal de bestelbus en de lading uit de sloot halen.