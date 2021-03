Op de Industrieweg bij Sluiskil is aan het einde van de middag een tankwagen gekanteld. Het eenzijdige verkeersongeluk gebeurde rond 17.40 uur tussen het terrein van kunstmestfabrikant Yara en de op- en afrit bij Axel.

De chauffeur van de vrachtwagen, een tankwagen geladen met AdBlue, is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Terneuzen.

Vanwege het ongeluk is de weg ter plekke deels gestremd. De opgeroepen brandweer staat nog stand-by.