Het Bevrijdingsfestival Zeeland gaat op woensdag 5 mei door, maar de optredens worden exclusief gestreamd vanuit een speciaal Vrijheidscafé in CineCity XL in Vlissingen.

Organisator Cultuurwerf hoopte begin dit jaar ook optredens in het Scheldetheater in Terneuzen, de Stadsschouwburg in Middelburg en De Mythe in Goes te verzorgen.

Het festival is echter nog wat beperkter van opzet, omdat half maart nog steeds getwijfeld wordt of er publiek bij de optredens aanwezig mag zijn. De Zeeuwse band PEER, Altin Gün met zangeres Rona Lane en zangeres S10 zullen optreden.

Directeur Onno Bakker van organisator Cultuurwerf hoopt dat een beperkt aantal concertgangers naar het Vrijheidscafé mag komen. Alle belangstellenden kunnen de concerten volgen via radio en televisie bij Omroep Zeeland en via livestreams van de omroep en het Bevrijdingsfestival.

Ook de H.M. van Randwijklezing, vrijheidscolleges en optredens van de Ambassadeurs van de Vrijheid (dit jaar Davina Michelle, Tino Martin en Jonna Fraser) kunnen via de streams, radio en tv worden beluisterd en bekeken.