Het Openbaar Ministerie (OM) in Den Bosch vindt de steekpartij bij café 't Bierwinkeltje in Terneuzen in februari 2018 toch poging tot doodslag in plaats van poging tot zware mishandeling. De strafeis steeg maandag in hoger beroep dan ook van veertien weken naar een jaar cel, waarvan vier maanden voorwaardelijk.

Die straf legde de rechtbank in Middelburg twee jaar geleden ook op. De rechtbank was ook tot het oordeel gekomen dat er sprake was van een poging tot doodslag. De nu 22-jarige Jan de P. uit Terneuzen ging in hoger beroep. Hij vond vooral de straf te hoog. Wel bekende De P. dat hij had gestoken en zei hij dat hij daar spijt van had.

De steekpartij gebeurde op een stapavond. Zowel het slachtoffer als De P. had alcohol gedronken en dat zorgde in het café voor ruzie. Het latere slachtoffer werd door de bareigenaar de tent uitgezet.

Niet veel later stapte ook De P. naar buiten. Vlak bij de fietsenstalling ontstond opnieuw ruzie. Daarbij stak De P. zijn belager neer met een zakmes. Het slachtoffer werd in elk geval negen keer geraakt in zijn buik, borst en hals. Hij liep daarbij een klaplong op.

Volgens de aanklager nam De P. daarmee bewust het risico dat hij de man zou doodsteken. De uitspraak van de rechtbank is op 29 maart.