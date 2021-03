De Vlissingse boulevards zijn zondag om 10.35 uur weer opengegaan voor gemotoriseerd verkeer. Medewerkers van de gemeente Vlissingen hadden in de anderhalf uur daarvoor, gewapend met zandschuiver en kiepwagen, een berg zand opgeruimd.

Stormachtige wind blies zaterdag vele kubieke meters zand van het strand de boulevard op. Vooral rond het gat van Britannia verzamelde zich zo'n berg zand dat auto's er niet meer overheen konden rijden.

De gemeente Vlissingen sloot de boulevards Evertsen en Bankert (tot aan Hotel Arion) zaterdagmiddag af. Toen de storm zondag definitief bleef liggen is het zand 's morgens opgeruimd.

Veel zand ligt nu nog in bulten opgetast op het strand tegen de boulevards aan. Komende week zal het strand weer worden geëgaliseerd, meldde een medewerker van gemeentewerken.

De Vlissingse groenafdeling was een dag eerder al druk aan het werk nadat een enorme boom in het parkje tegenover ziekenhuis Adrz 's morgens vroeg pardoes de Koudekerkseweg op viel. Het grootste deel is direct opgeruimd, een aantal stamdelen en takken lagen zondag nog in het park en worden later opgehaald.