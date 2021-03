De stormachtige westenwind die zaterdag over Zeeland raast heeft op verschillende plekken voor schade gezorgd. Als gevolg van de storm is er ook een zandophoping ontstaan op de boulevard in Vlissingen. Rond 14.30 besloot de gemeente Vlissingen de boulevard te sluiten.

De zwaarste windstoot van 107 kilometer per uur werd zaterdagochtend in Vlissingen rond 5.30 uur al gemeten. De brandweer rukte zaterdagochtend regelmatig uit. De meeste schade wordt vooralsnog gemeld op Walcheren, onder meer in de Duijvendrechtstraat en de Lange Zelke in Vlissingen.

Ook werd in Vlissingen een grote boom op de Koudekerkseweg omgeblazen. De boom, die recht tegenover het Admiraal de Ruyterziekenhuis (Adrz) stond, moest ter plekke in stukken worden gezaagd.