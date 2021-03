De recherche in Zeeland is een onderzoek gestart omdat enkele medewerkers van de politie en de gemeente Middelburg online ernstig zijn bedreigd. De aanleiding hiervoor is een filmpje op sociale media van een aanhouding in Middelburg.

Op het filmpje is te zien hoe op zondag 7 maart aan het Molenwater in Middelburg een man wordt gearresteerd omdat hij zich niet aan de coronamaatregelen houdt.

Naast bedreigingen worden de agenten en boa's ook online beledigd en worden (adres)gegevens en namen van hen online gezet. Rechercheurs zijn al enkele dagen bezig met onderzoek.