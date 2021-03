De Terneuzense burgemeester Jan Lonink heeft alle fractievoorzitters in de gemeenteraad bij elkaar geroepen voor een vergadering komende dinsdag om te praten over het voorstel tot beperking van de spreektijd in de gemeenteraad.

Lonink heeft dit gedaan omdat initiatiefnemers TOP/Gemeentebelangen, CDA, VVD, ChristenUnie en PVV het voorstel zonder overleg met de acht andere partijen in de raad hebben gedaan.

Hij noemt dat "niet zo fatsoenlijk", zeker omdat woensdag alle fractievoorzitters nog bij elkaar hebben gezeten. Toen is er door de indieners niets over gezegd. Ook tot Loninks verrassing kwam het voorstel een dag later opeens tevoorschijn om in de gemeenteraad van aanstaande donderdag te worden behandeld.

Een dergelijk voorstel kunnen vijf partijen niet aan de rest opleggen, aldus Lonink. "Zo'n voorstel laat je niet plotseling op de raadsagenda zetten. Je moet daarover eerst met elkaar overleggen, in de fractievoorzittersvergadering, het presidium, en daarna zo nodig in een raadscommissie en dan de gemeenteraad."