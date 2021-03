De coronateststraat in Vlissingen wordt zaterdag uit voorzorg gesloten vanwege de verwachte storm. Volgens GGD Zeeland is het niet verantwoord om de testlocatie, die buiten op een parkeerterrein staat, open te houden.

Mensen op Walcheren die zich zaterdag willen laten testen, kunnen dit doen in de Zeelandhallen in Goes. Iedereen die zaterdag een afspraak voor een test in Vlissingen heeft, wordt vrijdag gebeld voor een nieuwe afspraak.

Het is de tweede keer deze week dat de teststraat in Vlissingen buiten gebruik is vanwege stormachtige wind.