Zeeland wil dat er Fieldlab-proeven komen met het toelaten van toeristen in de provincie. Dat meldde de voorzitter van Veiligheidsregio Zeeland, Jan Lonink, donderdag tijdens een presentatie aan de gemeenteraad van Noord-Beveland.

"Zeeland wil graag de rol van Fieldlab-toerisme op zich nemen", vertelde burgemeester Lonink.

De afgelopen weken vonden meerdere Fieldlab-evenementen plaats, waarbij onderzocht werd of het mogelijk is op een beheerste wijze te experimenteren met een veilige heropening van de maatschappij. De Fieldlab-proeven moeten perspectief bieden voor deelname aan toekomstige evenementen.

Burgemeester Lonink meldde dat er donderdag een brief is uitgegaan aan het kabinet waarin wordt verzocht om gelijksoortige proeven met toerisme in Zeeland. Volgens Lonink is Zeeland er helemaal klaar voor om daarin maatwerk te leveren.

In de brief worden ook voorbeelden aangedragen van wat er mogelijk zou zijn op dat gebied. De brief is ondertekend door commissaris van de Koning Han Polman.