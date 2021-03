De komende uren trekt een zware storm over Zeeland. Daarbij kunnen windstoten van rond de 90 kilometer per uur boven land en 100 tot 110 kilometer per uur langs de kust voorkomen. Het fietsvoetveer en de teststraat in Vlissingen zijn daarom dicht.

Het fietsvoetveer tussen Vlissingen en Breskens wordt donderdag vanaf 10.48 uur uit de vaart genomen. Er worden bussen ingezet. Inmiddels komen bij de brandweer ook de eerste meldingen over stormschade binnen. Vooralsnog gaat het vooral om takken op de weg.

Op verschillende plekken in Nederland zijn testlocaties gesloten vanwege de storm. In Zeeland is de teststraat in Vlissingen donderdag uit voorzorg dicht. Mensen die een afspraak hadden, kunnen zich in Goes laten testen.