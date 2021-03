Burgemeester Jack van der Hoek van Schouwen-Duiveland heeft op de Facebook-pagina van zijn gemeente woedend gereageerd op de beschadiging van dienstauto's. Op de parkeerplaats bij het gemeentehuis zijn in de nacht van maandag op dinsdag banden van drie boa-dienstvoertuigen en een auto van het Zorgloket lekgestoken. "Dit is kwalijk en zorgelijk, maar ook een laffe daad", aldus Van der Hoek.

De burgemeester dreigt camerabeelden van het incident te overhandigen aan de politie. "Als iemand het blijkbaar stoer vindt om dit te doen, wees dan ook zo stoer jezelf alvast te melden", zegt Van der Hoek.

"Wij snappen niet waarom. En de schade kunnen wij met elkaar als gemeenschap betalen. Ook de banden van een auto van het Zorgloket zijn vernield. Daardoor kunnen afspraken bij onze inwoners met een beperking of onze kwetsbare ouderen helaas niet doorgaan", aldus de burgemeester.

Hij benadrukt dat boa's niet alleen bezig zijn met coronamaatregelen. "Ze doen zoveel meer, bijvoorbeeld service verlenen aan onze inwoners en gasten of assistentie verlenen bij meldingen, zoals bij overlast of een reanimatie. In ons uitgestrekte buitengebied, met niet op elke straathoek een agent, is het goed dat wij ook onze boa's hebben. Ze zijn er voor de leefbaarheid en veiligheid van ons allemaal."