Een 23-jarige vrouw uit Hansweert is dinsdag opgepakt, omdat ze zondag moedwillig was ingereden op een groep kinderen. Een jongen werd geraakt. Hij raakte niet gewond.

De vrouw kreeg het zondag aan de stok met de kinderen, die volgens haar voorwerpen tegen haar huis gooiden. Daarna gingen ze er op de fiets en te voet vandoor.

Volgens de politie is de vrouw in haar auto gestapt, achtervolgde ze het groepje en reed erop in. Getuigen bevestigen dat verhaal. Een jongen werd geraakt en kwam ten val, een ander kon net opzij springen.

De ouders van drie kinderen hebben bij de politie aangifte gedaan van poging tot zware mishandeling. De vrouw is verhoord. Daarna mocht ze weer naar huis. Ze moet later voor de rechter verschijnen.

Ook heeft de politie een melding gedaan bij rijvaardigheidsbureau CBR. Daar wordt bekeken of de vrouw wel geschikt is om een rijbewijs te hebben.