Buurtbewoners staan te trappelen om speeltuin Oude Stad in Vlissingen weer open te gooien. De speeltuin in de binnenstad is vorig jaar heel even toegankelijk geweest, maar is nu - na versoepeling van de coronamaatregelen - nog steeds dicht.

De poorten van Oude Stad mogen niet open zolang er nog afgekeurd speeltuig staat. Keurmeesters van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit lieten vorig jaar weten dat het grootste deel van de klim- en klauterapparaten niet meer aan de eisen voldoet.

Vaak moeten alleen de houtsnippers op de grond worden vervangen door rubberen tegels of matten, maar soms voldoet het speeltuig zelf ook niet meer aan strengere veiligheidseisen.

De beheerder van de speeltuin trok vorig jaar al eens aan de bel, maar echt actie is niet ondernomen. Ambtenaren van de gemeente zijn intussen wel in gesprek met enkele buurtbewoners, die zich sterk maken voor het behoud van de speeltuin. De initiatiefnemers kregen van veel buurtbewoners en speeltuinliefhebbers al te horen dat ze graag helpen bij het weer op poten zetten van de speeltuin.

Op welke termijn de speeltuin weer open kan, durft wethouder Rens Reijnierse niet te voorspellen. Hij belooft wel nog deze maand met een vertegenwoordiging van kandidaat-bestuurders in gesprek te gaan.