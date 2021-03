In de hal van ziekenhuis Adrz in Vlissingen staat een kopie van de Nachtwacht op ware grootte. Het doek is er te zien van 9 tot en met 16 maart. Het is alleen te bezichtigen voor mensen die in het ziekenhuis moeten zijn.

Door de coronamaatregelen is het niet mogelijk om extra bezoekers toe te laten.

De Nachtwacht on tour is een initiatief van het Rijksmuseum in Amsterdam en Philips. Ze willen ermee de collectie van het museum onder de aandacht brengen bij een breder publiek.

Ook willen ze patiënten en bezoekers een hart onder de riem steken nu zij door corona niet naar het museum kunnen.