Drie mannen uit Terneuzen zijn maandagmiddag in een woning aan de Kerkhoflaan aangehouden op verdenking van bezit en/of handel in softdrugs. De politie kwam de drie op het spoor na verschillende overlastmeldingen.

Agenten vonden in de woning onder meer een hoeveelheid softdrugs, steekwapens, pepperspray en contant geld. Dat is in beslag genomen.

De drie mannen van 22, 24 en 25 jaar zijn gearresteerd. De gemeente is op de hoogte gebracht van de vondst.