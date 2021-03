Een zeventienjarige jongen uit 's-Gravenpolder is maandagavond in de Van der Spiegelstraat in Goes mishandeld door een jongen van vijftien jaar uit Kwadendamme. De verdachte is door de politie aangehouden.

Het slachtoffer kreeg rond 18.15 uur vuistslagen op zijn gezicht waardoor hij ten val kwam. Terwijl het slachtoffer op de grond lag, werd hij door de verdachte meerdere keren geschopt.

Omstanders grepen daarop in en belden de hulpdiensten. Het slachtoffer is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hij heeft aangifte van de mishandeling gedaan. De verdachte zit nog vast voor verder onderzoek.

Agenten hebben getuigenverklaringen van voorbijgangers opgenomen. Waarom de mishandeling plaatsvond, is niet bekend.