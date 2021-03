Zeeland is in trek bij mensen in de stad die een huis in de provincie zoeken, blijkt uit de Funda-index. De website van NVM-makelaars kijkt sinds enkele maanden specifieker naar het zoekgedrag van mensen die de site bezoeken en naar mensen die vervolgens contact opnemen met een makelaar.

De index laat zien dat Nederlanders ook dit jaar vooral de stad uit willen. Onder huizenzoekers die van woonplaats willen wisselen, is het dorp over het algemeen populairder dan de stad.

Kopers zoeken vooral een huis in een dorp omdat ze meer buitenruimte willen of de sfeer van een dorp prettiger vinden. De drukte in de stad speelt ook een rol.

In 2020 registreerde Funda aanzienlijk meer zoekopdrachten en bekeken woningen dan in het jaar ervoor. In Zeeland nam het aantal keren dat contact werd opgenomen met de makelaar met 107 procent toe. Volgens Funda betekent het cijfer dat steeds meer mensen gericht naar een huis zoeken in Zeeland.