Het strand tussen Westkapelle en Vlissingen wordt in twee fasen opgespoten. Van april tot begin juni is het deel van Westkapelle tot en met Zoutelande aan de beurt. En van medio september tot eind november wordt het deel van Dishoek tot Vlissingen opgespoten.

In totaal wordt zo'n 1,7 miljoen kuub zand opgespoten, zodat er straks voldoende ligt om de duinen en het achterland te beschermen, zegt Ilze Rokven van Rijkswaterstaat.

Aannemer Van den Herik uit Sliedrecht gaat de klus uitvoeren. Aanvankelijk werd gehoopt dat de aannemer eerder kon beginnen. "Dat lukt niet, omdat een schip naar de werf moest."

Ruim een jaar geleden verdween tijdens de februaristorm Ciara flink wat zand van de Walcherse zuidwestkust, waardoor bij hoogwater het strand op een aantal plaatsen te smal werd. Na enkele maanden werd alleen 860 meter strand tussen Vlissingen en Dishoek opgespoten, omdat daar de veiligheid in het geding was. Nu blijkt uit metingen van Rijkswaterstaat dat ook andere delen van het strand opgespoten moeten worden.

De Stichting Strandexploitatie Veere houdt bij het inrichten van de stranden rekening met die werkzaamheden. Zo worden de loopplanken pas gelegd als het strand is opgespoten. Volgens de stichting moet er niet gewacht worden met het opbouwen van de strandhokjes en -huisjes tot het strand is opgespoten. Die staan namelijk tegen de duinen aan en bezoekers hebben er daardoor geen last van.