Voetbalvereniging Arnemuiden is in rouw. Haar bekendste supporter is zondag overleden, meldt de club op haar website. Rinus Pluijmers zou maandag honderd jaar zijn geworden.

"Helaas, nooit meer een gedicht van Rinus in een volle kantine. Nooit meer een gedicht dat wordt afgesloten met: 'Arnemuiden joeg de wedstrijdbal winnend in de touwen!'"

Pluijmers droeg bij elke overwinning van zijn club een zelfgeschreven gedicht voor met steevast dezelfde afsluitende zin. Dat dichten deed hij niet alleen voor zijn club, maar vroeger ook bij De Schelde in Vlissingen waar hij bekendstond als bedrijfsdichter.

Om hem te eren met zijn honderdste verjaardag, had vv Arnemuiden een kaartenactie op touw gezet. Er waren al vele felicitaties binnengekomen. "Wat zou hij ervan genoten hebben", aldus de club.