De politie heeft zaterdagavond een man aangehouden in een woning aan de Klaphekkeweg in Goes. De man gedroeg zich dusdanig agressief dat zijn omwonenden besloten de politie te alarmeren.

Hij verzette zich hevig bij zijn aanhouding. Mogelijk was de man onder invloed van drank en/of drugs.

In de omgeving van de woning vonden de politie veel gebroken glas en huisraad. Op het moment dat de agenten de woning wilden binnengaan, kwam de bewoner naar buiten. Hij wilde een krat bier in de richting van de agenten gooien.

Op dat moment is pepperspray tegen de man gebruikt om zijn verzet te breken. Tijdens de rit naar het politiecellencomplex bleef de man agressief.

De man is ingesloten en wordt zondag gehoord. De politie doet onderzoek naar de reden waarom de man zich zo agressief gedroeg.