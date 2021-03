Vier personen zijn woensdagochtend bij de haven van Vlissingen-Oost uit een vrachtwagentrailer gehaald, meldt de Koninklijke Marechaussee. De twee mannen en twee jongens zijn van Eritrese afkomst.

De marechaussee kwam de verstekelingen op het spoor na een tip van de politie. Bij een controle van de trailer zijn ze gearresteerd en overgedragen aan de vreemdelingenpolitie. Of de vrachtwagenchauffeur is opgepakt, is nog niet bekendgemaakt.

De marechaussee haalde woensdag in het Rotterdamse havengebied Europoort al vier mannen uit een vrachtwagen. De mannen van Albanese afkomst zaten verstopt tussen een lading hondenvoer. Hun trailer stond op het punt om naar het Verenigd Koninkrijk te worden vervoerd.